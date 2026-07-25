25 de julho de 2026
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OPORTUNIDADES

Senac Franca oferece 2,2 mil vagas em cursos com bolsas gratuitas

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Senac Franca
Prédio do Senac Franca, na rua Alfredo Lopes Pinto, na Vila Teixeira
Prédio do Senac Franca, na rua Alfredo Lopes Pinto, na Vila Teixeira

O Senac Franca está com 2.208 vagas abertas para cursos livres e técnicos em diferentes áreas de formação profissional. Do total, 1.418 oportunidades são oferecidas por meio do PSG (Programa Senac de Gratuidade), que disponibiliza bolsas de estudo integrais para candidatos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa.

As opções de capacitação abrangem diversas áreas e incluem cursos como Produtor Cultural, Inglês Básico, Manutenção de Drones, Locução para Podcast, Criação de Moda com Inteligência Artificial, Visual Merchandising para Varejo de Moda, Contador de Histórias e Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico.

Além da oferta de vagas, o Senac destaca resultados de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inovação em Educação Profissional da instituição, divulgada no início de 2026. O levantamento aponta que 91,38% dos estudantes de cursos técnicos se dizem otimistas ou muito otimistas em relação às perspectivas de crescimento profissional.

Entre os alunos dos cursos técnicos subsequentes, voltados para quem já concluiu o Ensino Médio, 91,38% afirmam que o diploma do Senac é valorizado ou muito valorizado pelo mercado de trabalho. Já entre os estudantes do Ensino Médio Técnico integrado, 83,44% dizem sentir orgulho de estudar na instituição.

Como conseguir uma bolsa

As bolsas integram o Programa Senac de Gratuidade, que já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas ao longo de mais de 15 anos. Para participar, os interessados devem acompanhar a abertura das turmas no site do Senac e realizar a inscrição 20 dias antes do início do curso, sempre ao meio-dia.

As vagas são preenchidas por ordem de chegada em fila virtual. Além do prazo de inscrição, é necessário comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.

O Senac Franca está localizado na rua Alfredo Lopes Pinto, 1.345, na Vila Teixeira.

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