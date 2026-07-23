Um caminhão do tipo cegonha carregado com veículos ficou preso no pontilhão do Residencial Jardim Vera Cruz, na avenida Martinho Ribeiro, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 23. O veículo ultrapassou o limite de altura da passagem e permaneceu retido no local por cerca de duas horas, provocando transtornos no trânsito da região.

O incidente ocorreu por volta das 12h. Com o caminhão atravessado na passagem, o fluxo de veículos ficou comprometido e motoristas enfrentaram dificuldades para circular pela região durante o período da ocorrência.

Retirada com auxílio de guincho

Para liberar a via, foi necessário o acionamento de um guincho. Após a operação, o caminhão conseguiu deixar o local por volta das 14h, restabelecendo o tráfego na avenida e nos acessos próximos ao pontilhão. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança nas proximidades.