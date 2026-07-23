23 de julho de 2026
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VERA CRUZ

Caminhão-cegonha fica preso em pontilhão e trava trânsito

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Momento da retirada do caminhão-cegonha, no pontilhão do Residencial Jardim Vera Cruz
Momento da retirada do caminhão-cegonha, no pontilhão do Residencial Jardim Vera Cruz

Um caminhão do tipo cegonha carregado com veículos ficou preso no pontilhão do Residencial Jardim Vera Cruz, na avenida Martinho Ribeiro, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 23. O veículo ultrapassou o limite de altura da passagem e permaneceu retido no local por cerca de duas horas, provocando transtornos no trânsito da região.

O incidente ocorreu por volta das 12h. Com o caminhão atravessado na passagem, o fluxo de veículos ficou comprometido e motoristas enfrentaram dificuldades para circular pela região durante o período da ocorrência.

Retirada com auxílio de guincho

Para liberar a via, foi necessário o acionamento de um guincho. Após a operação, o caminhão conseguiu deixar o local por volta das 14h, restabelecendo o tráfego na avenida e nos acessos próximos ao pontilhão. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança nas proximidades. 

Apesar dos transtornos causados ao trânsito, não houve registro de acidentes ou feridos durante a ocorrência.

O caso chamou a atenção de motoristas e moradores que passaram pelo local e acompanharam a movimentação para a retirada do veículo.

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