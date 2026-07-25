A Fundação Procon-SP alertou consumidores e fornecedores sobre golpes praticados por criminosos que utilizam indevidamente o nome da instituição. As fraudes ocorrem por e-mail, mensagens de texto, aplicativos de conversa e redes sociais, com o objetivo de obter dados pessoais e bancários das vítimas por meio de links e comunicações falsas.

Golpes simulam processos e benefícios

Segundo o órgão, os golpistas enviam mensagens com links para supostos processos, notificações, relatórios, promessas de indenizações, cashback, prêmios e outras vantagens. Em alguns casos, também informam a existência de pendências inexistentes em nome de consumidores ou empresas para convencer as vítimas a fornecer informações pessoais e financeiras ou acessar páginas fraudulentas.

O Procon-SP reforça que todas as comunicações oficiais enviadas por e-mail utilizam exclusivamente o domínio @procon.sp.gov.br. Além disso, as interações virtuais são realizadas apenas pelos canais oficiais da instituição e todos os serviços oferecidos pelo órgão são gratuitos.