A Fundação Procon-SP alertou consumidores e fornecedores sobre golpes praticados por criminosos que utilizam indevidamente o nome da instituição. As fraudes ocorrem por e-mail, mensagens de texto, aplicativos de conversa e redes sociais, com o objetivo de obter dados pessoais e bancários das vítimas por meio de links e comunicações falsas.
Golpes simulam processos e benefícios
Segundo o órgão, os golpistas enviam mensagens com links para supostos processos, notificações, relatórios, promessas de indenizações, cashback, prêmios e outras vantagens. Em alguns casos, também informam a existência de pendências inexistentes em nome de consumidores ou empresas para convencer as vítimas a fornecer informações pessoais e financeiras ou acessar páginas fraudulentas.
O Procon-SP reforça que todas as comunicações oficiais enviadas por e-mail utilizam exclusivamente o domínio @procon.sp.gov.br. Além disso, as interações virtuais são realizadas apenas pelos canais oficiais da instituição e todos os serviços oferecidos pelo órgão são gratuitos.
A fundação também destaca que não solicita informações bancárias, pagamentos ou transferências para prestar atendimento aos consumidores.
Como se proteger
Diante das tentativas de fraude, a recomendação é não clicar em links suspeitos, evitar compartilhar dados pessoais ou financeiros e sempre verificar a autenticidade das mensagens recebidas. Em caso de dúvida, o contato deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais do Procon-SP.
Caso o consumidor receba uma mensagem suspeita em nome da instituição, a orientação é interromper imediatamente qualquer interação e registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.
O Procon-SP também disponibiliza em seu portal uma página com orientações para ajudar a identificar golpes e reúne informações sobre seus canais oficiais de atendimento, com o objetivo de reforçar a prevenção de fraudes e a proteção dos consumidores.
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