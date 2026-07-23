Um incidente durante a montagem da estrutura da Festa do Peão de Barretos chamou a atenção nessa quarta-feira, 22, após um vídeo mostrar parte de uma estrutura cedendo nas proximidades da arena do Parque do Peão. As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais e geraram preocupação entre moradores e internautas.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os trabalhadores que atuavam no local passam bem e não houve registro de vítimas.

As circunstâncias que levaram ao desabamento parcial da estrutura ainda estão sendo investigadas. Informações preliminares apontam que o equipamento pode não ter suportado a carga durante a fase de instalação, mas a causa do incidente ainda depende de apuração técnica.