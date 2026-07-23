23 de julho de 2026
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SUSTO

Estrutura cede durante montagem no Parque do Peão de Barretos

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem do local melhorada com IA
Imagem do local melhorada com IA

Um incidente durante a montagem da estrutura da Festa do Peão de Barretos chamou a atenção nessa quarta-feira, 22, após um vídeo mostrar parte de uma estrutura cedendo nas proximidades da arena do Parque do Peão. As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais e geraram preocupação entre moradores e internautas.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os trabalhadores que atuavam no local passam bem e não houve registro de vítimas.

As circunstâncias que levaram ao desabamento parcial da estrutura ainda estão sendo investigadas. Informações preliminares apontam que o equipamento pode não ter suportado a carga durante a fase de instalação, mas a causa do incidente ainda depende de apuração técnica.

O episódio ocorreu enquanto a infraestrutura do recinto era preparada para a realização da tradicional Festa do Peão de Barretos. Vídeos gravados por pessoas que acompanhavam a montagem mostram a estrutura já caída, cenário que provocou diversas manifestações nas redes sociais.

Estruturas temporárias utilizadas em grandes eventos costumam passar por inspeções e vistorias técnicas antes da liberação para uso, com o objetivo de garantir a segurança de trabalhadores, artistas e do público.

Até o momento, não foi divulgado um posicionamento oficial da organização do evento com detalhes sobre as causas do incidente ou sobre eventuais danos materiais. A expectativa é de que novas informações sejam divulgadas após a conclusão das avaliações técnicas.

A festa acontece entre os dias 20 e 30 de agosto. 

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