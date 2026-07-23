23 de julho de 2026
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EM FRANCA

Incêndio atinge casa e adolescente escapa com ajuda de vizinhos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Hevertom Talles/GCN
Corpo de Bombeiros em casa atingida pelo incêndio no Jardim Ipanema, em Franca
Corpo de Bombeiros em casa atingida pelo incêndio no Jardim Ipanema, em Franca

Um incêndio em uma residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira, 23, no Jardim Ipanema, na região Norte de Franca. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Um adolescente que estava dormindo no imóvel foi alertado por vizinhos e conseguiu deixar a casa em segurança.

O sargento Alexandre, responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que, quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas. Os bombeiros realizaram a vistoria no imóvel e o trabalho de rescaldo para eliminar qualquer risco de reignição.

Cozinha foi destruída

De acordo com o bombeiro, a cozinha foi o cômodo mais atingido pelo incêndio.

“A cozinha praticamente foi totalmente destruída pelo fogo. O incêndio começou naquela região e o imóvel ficou completamente tomado por fumaça”, explicou.

No momento do incêndio, um adolescente dormia na residência. Ele foi acordado após vizinhos baterem no portão da casa. “Ele acordou, encontrou a casa tomada pela fumaça, viu a cozinha em chamas e saiu rapidamente do imóvel”, relatou o sargento.

Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos.

Causas serão investigadas

As causas do incêndio ainda serão apuradas. A principal suspeita é de um problema elétrico.

“Segundo o proprietário informou, pode ter ocorrido um curto-circuito na geladeira, mas ainda não temos confirmação”, afirmou o bombeiro.

Durante o atendimento, os militares retiraram da cozinha os eletrodomésticos e demais objetos danificados, entre eles a geladeira e o fogão, que ficaram destruídos pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros também destacou a atuação dos moradores da vizinhança, que ajudaram a conter o incêndio até a chegada da equipe.

“O apoio dos vizinhos foi muito importante e contribuiu bastante para que o incêndio não tomasse proporções maiores”, concluiu o sargento.

As causas do incêndio serão apuradas.

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