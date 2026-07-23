Um incêndio em uma residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira, 23, no Jardim Ipanema, na região Norte de Franca. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Um adolescente que estava dormindo no imóvel foi alertado por vizinhos e conseguiu deixar a casa em segurança.

O sargento Alexandre, responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que, quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas. Os bombeiros realizaram a vistoria no imóvel e o trabalho de rescaldo para eliminar qualquer risco de reignição.

Cozinha foi destruída

De acordo com o bombeiro, a cozinha foi o cômodo mais atingido pelo incêndio.