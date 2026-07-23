Um incêndio em uma residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira, 23, no Jardim Ipanema, na região Norte de Franca. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Um adolescente que estava dormindo no imóvel foi alertado por vizinhos e conseguiu deixar a casa em segurança.
O sargento Alexandre, responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que, quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas. Os bombeiros realizaram a vistoria no imóvel e o trabalho de rescaldo para eliminar qualquer risco de reignição.
Cozinha foi destruída
De acordo com o bombeiro, a cozinha foi o cômodo mais atingido pelo incêndio.
“A cozinha praticamente foi totalmente destruída pelo fogo. O incêndio começou naquela região e o imóvel ficou completamente tomado por fumaça”, explicou.
No momento do incêndio, um adolescente dormia na residência. Ele foi acordado após vizinhos baterem no portão da casa. “Ele acordou, encontrou a casa tomada pela fumaça, viu a cozinha em chamas e saiu rapidamente do imóvel”, relatou o sargento.
Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos.
Causas serão investigadas
As causas do incêndio ainda serão apuradas. A principal suspeita é de um problema elétrico.
“Segundo o proprietário informou, pode ter ocorrido um curto-circuito na geladeira, mas ainda não temos confirmação”, afirmou o bombeiro.
Durante o atendimento, os militares retiraram da cozinha os eletrodomésticos e demais objetos danificados, entre eles a geladeira e o fogão, que ficaram destruídos pelas chamas.
O Corpo de Bombeiros também destacou a atuação dos moradores da vizinhança, que ajudaram a conter o incêndio até a chegada da equipe.
“O apoio dos vizinhos foi muito importante e contribuiu bastante para que o incêndio não tomasse proporções maiores”, concluiu o sargento.
As causas do incêndio serão apuradas.
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