Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira, 22, por volta das 14h50, suspeito de cometer um furto qualificado em Jeriquara. Após tomar conhecimento do crime, a equipe iniciou diligências, localizou o suspeito, recuperou os objetos furtados e o encaminhou à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Suspeito localizado

Segundo a Polícia Militar, assim que foi informada sobre o furto, a equipe deu início às buscas para localizar o autor. Os policiais realizaram diligências em locais onde o suspeito poderia estar, colheram informações e intensificaram o patrulhamento pela cidade.

As ações resultaram na identificação e abordagem do homem apontado como suspeito do crime.

Objetos recuperados