23 de julho de 2026
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NA REGIÃO

Homem é preso por furto e ferramentas são devolvidas ao dono

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Objetos recuperados pela Polícia Militar durante a ocorrência em Jeriquara
Objetos recuperados pela Polícia Militar durante a ocorrência em Jeriquara

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira, 22, por volta das 14h50, suspeito de cometer um furto qualificado em Jeriquara. Após tomar conhecimento do crime, a equipe iniciou diligências, localizou o suspeito, recuperou os objetos furtados e o encaminhou à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Suspeito localizado

Segundo a Polícia Militar, assim que foi informada sobre o furto, a equipe deu início às buscas para localizar o autor. Os policiais realizaram diligências em locais onde o suspeito poderia estar, colheram informações e intensificaram o patrulhamento pela cidade.

As ações resultaram na identificação e abordagem do homem apontado como suspeito do crime.

Objetos recuperados

Entre os itens localizados estavam uma motosserra elétrica, uma serra circular, uma furadeira elétrica e uma caixa de ferramentas. Após a recuperação, todo o material foi devolvido à vítima.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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