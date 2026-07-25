Após o prefeito de Machado (MG), Maycon Willian (PP), afirmar que negocia a instalação de 100% das operações da Rafarillo no município mineiro, a empresa de Franca esclareceu que não encerrará as atividades na cidade. Na quinta-feira, 23, o gestor de marketing Ricardo Terêncio afirmou que a informação divulgada pelo prefeito está incorreta e tranquilizou colaboradores e fornecedores.
Empresa rebate informação
Em vídeo gravado em junho, o prefeito de Machado, cidade de 37 mil habitantes localizada no Sul de Minas Gerais, a cerca de 280 quilômetros de Franca, afirmou que as negociações para receber todas as operações da Rafarillo estavam em estágio avançado.
“Estamos avançando em uma parceria histórica que poderá trazer 100% das operações da Rafarillo para nossa cidade, gerando mais oportunidades para nossa população e fortalecendo ainda mais a economia local”, declarou.
Após a repercussão do vídeo e as dúvidas geradas em Franca, a Rafarillo informou que não deixará o município. Segundo Ricardo Terêncio, a empresa é “filha de Franca” e mantém em Machado apenas um barracão destinado a parte do setor de pesponto, que emprega 60 colaboradores.
As peças são enviadas para a unidade mineira para essa etapa da produção e retornam à fábrica de Franca para o acabamento dos calçados.
“A Rafarillo não encerrará as atividades na cidade. Essa informação do vídeo está errada. O que temos em Machado-MG é um barracão onde funciona uma parte do pesponto”, afirmou Terêncio.
Reunião para tranquilizar colaboradores
O gestor de marketing informou ainda que, após tomarem conhecimento do vídeo, os proprietários da empresa, Cloves e Valter Cintra, se reuniram com colaboradores e fornecedores para esclarecer a situação.
“Depois que tivemos ciência desse vídeo, os próprios diretores Cloves e Valter Cintra fizeram uma reunião onde tranquilizaram colaboradores e fornecedores”, disse.
Histórico da empresa
A migração de empresas de São Paulo para Minas Gerais e outros estados é impulsionada, principalmente, pela busca por redução de custos tributários e operacionais.
Fundada em 1991, em Franca, pelos irmãos Cloves e Valter Cintra, a Rafarillo começou em uma fábrica de 9 metros quadrados instalada no fundo de um quintal. Atualmente, a empresa possui cerca de 200 funcionários, produz 1.500 pares de calçados por dia e atende os mercados interno e externo, com exportações para 12 países.
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