Após o prefeito de Machado (MG), Maycon Willian (PP), afirmar que negocia a instalação de 100% das operações da Rafarillo no município mineiro, a empresa de Franca esclareceu que não encerrará as atividades na cidade. Na quinta-feira, 23, o gestor de marketing Ricardo Terêncio afirmou que a informação divulgada pelo prefeito está incorreta e tranquilizou colaboradores e fornecedores.

Empresa rebate informação

Em vídeo gravado em junho, o prefeito de Machado, cidade de 37 mil habitantes localizada no Sul de Minas Gerais, a cerca de 280 quilômetros de Franca, afirmou que as negociações para receber todas as operações da Rafarillo estavam em estágio avançado.

“Estamos avançando em uma parceria histórica que poderá trazer 100% das operações da Rafarillo para nossa cidade, gerando mais oportunidades para nossa população e fortalecendo ainda mais a economia local”, declarou.