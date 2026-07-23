Duas pessoas que estavam em uma motocicleta ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão na manhã desta quinta-feira, 23, na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, em Franca.

Segundo as informações apuradas, o motorista do caminhão, de 40 anos, seguia pela avenida quando iniciou uma conversão em um retorno existente no local. Nesse momento, a motocicleta, que trafegava logo atrás, acabou atingindo a lateral do veículo.

Na moto estavam um homem de 53 anos, que conduzia o veículo, e uma jovem de 19 anos. Ambos sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao Pronto-socorro “Álvaro Azzuz” para atendimento médico.