23 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Casal de moto fica ferido após acidente com caminhão em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros
Vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros

Duas pessoas que estavam em uma motocicleta ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão na manhã desta quinta-feira, 23, na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, em Franca.

Segundo as informações apuradas, o motorista do caminhão, de 40 anos, seguia pela avenida quando iniciou uma conversão em um retorno existente no local. Nesse momento, a motocicleta, que trafegava logo atrás, acabou atingindo a lateral do veículo.

Na moto estavam um homem de 53 anos, que conduzia o veículo, e uma jovem de 19 anos. Ambos sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao Pronto-socorro “Álvaro Azzuz” para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. 

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