A UBS (Unidade Básica de Saúde) "Dr. Jarbas Spinelli", no bairro Estação, em Franca, foi alvo de quatro furtos de fiação elétrica e equipamentos de ar-condicionado, em um curto intervalo de tempo, provocando prejuízos e transtornos no funcionamento da unidade.
Segundo a vereadora Marília Martins (Psol), em vídeo postado nas redes sociais, os crimes começaram na semana passada. Na primeira ocorrência, criminosos invadiram a unidade e furtaram a fiação elétrica. A Prefeitura realizou os reparos, mas, dois dias depois, na quarta-feira, o local voltou a ser alvo de uma nova ação criminosa, exigindo outro conserto.
Já na manhã da última segunda-feira, 20, a UBS sofreu um novo ataque. Desta vez, os criminosos furtaram a fiação da instalação dos aparelhos de ar-condicionado. Conforme a parlamentar, esta foi a quarta ocorrência registrada na unidade.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou os quatro furtos de fiação elétrica e de equipamentos de ar-condicionado na UBS Estação.
A Prefeitura informou ainda que, para tentar impedir novas invasões, reforçou as barreiras físicas com a instalação de concertinas, contratou segurança patrimonial desarmada por um período determinado e solicitou a intensificação das rondas da Guarda Civil Municipal nas proximidades da unidade.
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