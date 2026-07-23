A UBS (Unidade Básica de Saúde) "Dr. Jarbas Spinelli", no bairro Estação, em Franca, foi alvo de quatro furtos de fiação elétrica e equipamentos de ar-condicionado, em um curto intervalo de tempo, provocando prejuízos e transtornos no funcionamento da unidade.

Segundo a vereadora Marília Martins (Psol), em vídeo postado nas redes sociais, os crimes começaram na semana passada. Na primeira ocorrência, criminosos invadiram a unidade e furtaram a fiação elétrica. A Prefeitura realizou os reparos, mas, dois dias depois, na quarta-feira, o local voltou a ser alvo de uma nova ação criminosa, exigindo outro conserto.

Já na manhã da última segunda-feira, 20, a UBS sofreu um novo ataque. Desta vez, os criminosos furtaram a fiação da instalação dos aparelhos de ar-condicionado. Conforme a parlamentar, esta foi a quarta ocorrência registrada na unidade.