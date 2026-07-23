23 de julho de 2026
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ZONA NORTE DE FRANCA

Usuários de droga e dono de mercado são detidos após furto

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher foi flagrada furtando fardos de refrigerante
Mulher foi flagrada furtando fardos de refrigerante

Um casal e o proprietário de um mercado foram detidos pela Polícia Militar na quarta-feira, 22, após o furto de cinco fardos de refrigerante de um depósito localizado no Jardim Miramontes, na zona norte de Franca.

A ação criminosa do casal, que é usuário de drogas, foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram a mulher colocando os fardos de refrigerante dentro de um saco plástico preto antes de deixar o estabelecimento.

Após analisar as imagens e realizar diligências, os policiais localizaram o casal, que acabou confessando o crime.

Segundo a Polícia Militar, os dois relataram que venderam os refrigerantes furtados para um mercado da cidade com o objetivo de conseguir dinheiro para comprar drogas.

Comerciante também foi preso

Durante a investigação, os policiais identificaram o estabelecimento que teria adquirido os produtos furtados.

O proprietário do mercado foi localizado e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar esclarecimentos sobre a compra da mercadoria.

Após o registro da ocorrência, o casal permaneceu preso, à disposição da Justiça. O comerciante foi liberado.

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