Um casal e o proprietário de um mercado foram detidos pela Polícia Militar na quarta-feira, 22, após o furto de cinco fardos de refrigerante de um depósito localizado no Jardim Miramontes, na zona norte de Franca.

A ação criminosa do casal, que é usuário de drogas, foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram a mulher colocando os fardos de refrigerante dentro de um saco plástico preto antes de deixar o estabelecimento.

Após analisar as imagens e realizar diligências, os policiais localizaram o casal, que acabou confessando o crime.