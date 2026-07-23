23 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Namorado da mãe é acusado de ameaçar criança de 8 anos com faca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem Ilustrativa
Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência após desentendimento
Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência após desentendimento

Uma ocorrência de ameaça contra uma criança de 8 anos mobilizou equipes da Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 22, em Buritizal, na região de Franca. O suspeito, que é namorado da mãe da vítima, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ituverava após, segundo a PM, ameaçar a criança utilizando uma faca.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento familiar. No local, com o apoio de uma segunda viatura, as equipes conversaram com a vítima, familiares e testemunhas, constatando que a criança teria sido ameaçada com a arma branca.

Durante a ocorrência, a faca supostamente utilizada na ameaça foi localizada e apreendida pelos policiais.

O Conselho Tutelar também foi acionado para prestar atendimento e acompanhamento à criança, diante da gravidade da situação.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ituverava, onde a autoridade policial adotou as medidas cabíveis. A Polícia Militar não informou quais crimes foram registrados nem se o homem permaneceu preso após a apresentação na unidade policial.

A corporação destacou que "reafirma seu compromisso com a proteção da infância, a preservação da ordem pública e a segurança da população, atuando de forma rápida, firme e dentro dos limites da lei".

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