Uma ocorrência de ameaça contra uma criança de 8 anos mobilizou equipes da Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 22, em Buritizal, na região de Franca. O suspeito, que é namorado da mãe da vítima, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ituverava após, segundo a PM, ameaçar a criança utilizando uma faca.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento familiar. No local, com o apoio de uma segunda viatura, as equipes conversaram com a vítima, familiares e testemunhas, constatando que a criança teria sido ameaçada com a arma branca.

Durante a ocorrência, a faca supostamente utilizada na ameaça foi localizada e apreendida pelos policiais.