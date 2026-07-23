Veja o obituário desta quinta-feira, 23, em Franca:

Nome: Antônio de Paula Nascimento

Idade: Não informado

Local do velório: São Vicente, sala 8

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Eurides Maria Lisboa Prado

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h