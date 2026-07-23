Veja o obituário desta quinta-feira, 23, em Franca:
Nome: Antônio de Paula Nascimento
Idade: Não informado
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Eurides Maria Lisboa Prado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Ângela Maria Rodrigues
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
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