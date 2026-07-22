Imagens obtidas pelo Portal GCN/Sampi mostram um cenário completamente diferente daquele que terminou em violência na noite dessa terça-feira, 21, em Franca. Registrado no fim de maio, um vídeo revela a comerciante Irislene Costa de Macêdo trabalhando em seu carrinho de churros ao lado do bar de Wanderson da Costa Silva, o Zam, preso acusado de atropelá-la e tentar atingir o marido dela.

As imagens foram feitas durante um evento realizado no Parque São Jorge e mostram os dois comerciantes atuando lado a lado, aproveitando o grande fluxo de pessoas na região.

O registro ganha relevância com a suspeita de que o atropelamento teria sido motivado por um desentendimento relacionado ao local de trabalho dos comerciantes. O bar de Wanderson da Costa Silva foi fechado por falta de alvará. Segundo apurou a reportagem, ele acreditaria que a ação da Prefeitura teria sido motivada por uma suposta denúncia de Irislene Costa de Macêdo.

Das imagens à violência