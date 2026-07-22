23 de julho de 2026
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Vídeo mostra dono de bar e vendedora de churros antes da tragédia

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carrinho de churros da vítima ao lado do Bar do Zam
Carrinho de churros da vítima ao lado do Bar do Zam

Imagens obtidas pelo Portal GCN/Sampi mostram um cenário completamente diferente daquele que terminou em violência na noite dessa terça-feira, 21, em Franca. Registrado no fim de maio, um vídeo revela a comerciante Irislene Costa de Macêdo trabalhando em seu carrinho de churros ao lado do bar de Wanderson da Costa Silva, o Zam, preso acusado de atropelá-la e tentar atingir o marido dela.

As imagens foram feitas durante um evento realizado no Parque São Jorge e mostram os dois comerciantes atuando lado a lado, aproveitando o grande fluxo de pessoas na região.

O registro ganha relevância com a suspeita de que o atropelamento teria sido motivado por um desentendimento relacionado ao local de trabalho dos comerciantes. O bar de Wanderson da Costa Silva foi fechado por falta de alvará. Segundo apurou a reportagem, ele acreditaria que a ação da Prefeitura teria sido motivada por uma suposta denúncia de Irislene Costa de Macêdo.

Das imagens à violência

Segundo a investigação, Wanderson acreditava que Irislene e o marido teriam feito denúncias à Prefeitura de Franca relacionadas ao funcionamento de seu estabelecimento comercial.

De acordo com o boletim de ocorrência, após uma discussão, o comerciante teria utilizado o carro para atingir o carrinho de churros e, em seguida, avançado contra as vítimas.

Irislene foi atingida pelo veículo e socorrida em estado grave para a Santa Casa de Franca. O marido dela também foi atingido, mas sofreu ferimentos menos graves.

A Polícia Civil enquadrou o caso como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Nesta quarta-feira, 22, a Justiça converteu a prisão em flagrante de Wanderson em prisão preventiva.

Assista ao vídeo abaixo.

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