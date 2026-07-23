Dois irmãos, de 17 e 21 anos, ficaram feridos após um acidente entre uma motocicleta e um carro na noite dessa quarta-feira, 22, no Jardim Dermínio, em Franca.
Segundo testeminhas, os dois seguiam de motocicleta pela avenida Major Moura Matos quando a motorista de um carro teria avançado o sinal de pare no cruzamento, provocando a colisão.
Com o impacto, os irmãos foram arremessados ao solo e sofreram ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas.
Os dois foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, onde receberam atendimento médico.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades. O estado de saúde das vítimas não havia sido atualizado até a publicação desta reportagem.
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