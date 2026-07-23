Dois irmãos, de 17 e 21 anos, ficaram feridos após um acidente entre uma motocicleta e um carro na noite dessa quarta-feira, 22, no Jardim Dermínio, em Franca.

Segundo testeminhas, os dois seguiam de motocicleta pela avenida Major Moura Matos quando a motorista de um carro teria avançado o sinal de pare no cruzamento, provocando a colisão.

Com o impacto, os irmãos foram arremessados ao solo e sofreram ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas.