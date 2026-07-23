Um motociclista ficou ferido na tarde dessa quarta-feira, 22, após se envolver em um acidente com um carro na avenida Higino Alves Taveira, no Parque dos Coqueiros, na zona leste de Franca.
Segundo testemunhas, a motocicleta e o carro seguiam no mesmo sentido, em direção à avenida Jaime Tellini, quando o motorista do automóvel tentou realizar uma conversão proibida.
Sem tempo para desviar, o motociclista atingiu a lateral do carro. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde de Franca. O estado de saúde do motociclista não foi informado.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.