Um motociclista ficou ferido na tarde dessa quarta-feira, 22, após se envolver em um acidente com um carro na avenida Higino Alves Taveira, no Parque dos Coqueiros, na zona leste de Franca.

Segundo testemunhas, a motocicleta e o carro seguiam no mesmo sentido, em direção à avenida Jaime Tellini, quando o motorista do automóvel tentou realizar uma conversão proibida.

Sem tempo para desviar, o motociclista atingiu a lateral do carro. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos.