Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira, 22, uma área de eucalipto e mato seco no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca. As chamas avançaram por um terreno às margens da avenida Ricardo Soares da Silva e já consumiam a vegetação havia mais de 30 minutos. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros.

O fogo se alastrou rapidamente em razão do tempo seco e da vegetação ressecada, atingindo uma extensa área de eucalipto e aumentando a preocupação de moradores da região.

Causas ainda são desconhecidas

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre o que provocou o incêndio. As causas ainda são desconhecidas e a possibilidade de que o fogo tenha sido criminoso não está descartada.