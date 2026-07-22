Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira, 22, uma área de eucalipto e mato seco no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca. As chamas avançaram por um terreno às margens da avenida Ricardo Soares da Silva e já consumiam a vegetação havia mais de 30 minutos. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros.
O fogo se alastrou rapidamente em razão do tempo seco e da vegetação ressecada, atingindo uma extensa área de eucalipto e aumentando a preocupação de moradores da região.
Causas ainda são desconhecidas
Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre o que provocou o incêndio. As causas ainda são desconhecidas e a possibilidade de que o fogo tenha sido criminoso não está descartada.
Outro fator de alerta foi a proximidade das chamas com a rede elétrica existente no local, o que eleva o risco caso o incêndio continue avançando. Uma cortina de fumaça se formou sobre a região em decorrência do fogo.
Moradores acompanharam a situação e acionaram o Corpo de Bombeiros para conter as chamas.
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