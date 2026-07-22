O idoso Valter Souza morreu após sofrer um acidente de carro na tarde desta quarta-feira, 22, em uma estrada de terra às margens da vicinal José Landin, estrada que liga Ribeirão Corrente a Guará. Segundo as primeiras informações, ele perdeu o controle da direção a cerca de dois quilômetros de Guará, e o veículo caiu em uma ribanceira.
O acidente ocorreu nas proximidades de uma propriedade rural pertencente à própria vítima, localizada próxima ao local da ocorrência.
Equipes de resgate foram acionadas, mas Valter Simão não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Circunstâncias serão investigadas
A Polícia Científica realizou a perícia para apurar as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passará por exame necroscópico antes de ser liberado para velório e sepultamento.
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
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