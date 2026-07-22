22 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ZONA RURAL

Idoso morre após carro cair em ribanceira em Ribeirão Corrente

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Carro da vítima após cair em ribanceira, em Ribeirão Corrente
Carro da vítima após cair em ribanceira, em Ribeirão Corrente

O idoso Valter Souza morreu após sofrer um acidente de carro na tarde desta quarta-feira, 22, em uma estrada de terra às margens da vicinal José Landin, estrada que liga Ribeirão Corrente a Guará. Segundo as primeiras informações, ele perdeu o controle da direção a cerca de dois quilômetros de Guará, e o veículo caiu em uma ribanceira. 

O acidente ocorreu nas proximidades de uma propriedade rural pertencente à própria vítima, localizada próxima ao local da ocorrência.

Equipes de resgate foram acionadas, mas Valter Simão não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Circunstâncias serão investigadas

A Polícia Científica realizou a perícia para apurar as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passará por exame necroscópico antes de ser liberado para velório e sepultamento.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários