O estado de saúde de Irislene Costa Macêdo, de 55 anos, foi atualizado na tarde desta quarta-feira, 22. A vendedora de churros, atropelada durante uma discussão no estacionamento da avenida Chico Júlio, na região da Vila Exposição, em Franca, permanece internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, onde está sob rigorosa observação neurológica.

Irislene foi atingida por um carro na noite de terça-feira, 21, durante uma confusão envolvendo o comerciante Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, conhecido como "Zam" e proprietário do Bar do Zam, no Parque São Jorge.

O marido dela, Márcio Luciano de Souza, também foi atingido pelo veículo, mas sofreu ferimentos menos graves. Ele recebeu atendimento médico e já teve alta.

O que motivou a discussão