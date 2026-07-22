A deputada federal e pré-candidata ao Senado por São Paulo, Marina Silva (Rede), afirmou que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém silêncio diante da tarifa de 25% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e que a medida deve provocar impactos especialmente na economia paulista, com reflexos na indústria calçadista de Franca, no café solúvel, no etanol e no agronegócio. As declarações foram feitas durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Sampi, no podcast Arena GCN, nesta quarta-feira, 22.

Segundo a ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a decisão norte-americana representa prejuízos para produtos brasileiros de maior valor agregado e afeta diretamente setores estratégicos da economia paulista.

“Uma hora a gente sempre teve orgulho da indústria do calçado aqui de Franca e, de repente, agora nós estamos sendo taxados de forma injusta pelo governo Trump em 25%. São mais de 7 bilhões de dólares para os produtos que nós exportávamos para ele e, em São Paulo, desses 7 bilhões, são mais de 3 bilhões de dólares de prejuízo”, afirmou.