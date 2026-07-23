Quase três meses após o grave acidente na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca, que matou o pai e deixou a jovem Anna Júlia Freitas Teixeira, de 19 anos, gravemente ferida, a família voltou a pedir ajuda da população. Diante do agravamento do quadro clínico, amigos organizaram uma campanha para arrecadar recursos que auxiliem no tratamento e nos cuidados necessários.

O acidente aconteceu na manhã de 29 de abril. Gustavo Patrick Teixeira conduzia uma motocicleta Honda Biz quando foi atingido na traseira por um Fiat Uno, nas proximidades do km 27 da rodovia. Ele morreu ainda no local. Anna Júlia, que estava na garupa, foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada à Santa Casa de Franca.

Depois de apresentar sinais de melhora e, posteriormente, receber alta hospitalar, Anna Júlia precisou ser internada novamente. Segundo a vereadora Lindsay Cardoso, amiga da família, a jovem sofreu uma série de complicações decorrentes do acidente.