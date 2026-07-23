Quase três meses após o grave acidente na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca, que matou o pai e deixou a jovem Anna Júlia Freitas Teixeira, de 19 anos, gravemente ferida, a família voltou a pedir ajuda da população. Diante do agravamento do quadro clínico, amigos organizaram uma campanha para arrecadar recursos que auxiliem no tratamento e nos cuidados necessários.
O acidente aconteceu na manhã de 29 de abril. Gustavo Patrick Teixeira conduzia uma motocicleta Honda Biz quando foi atingido na traseira por um Fiat Uno, nas proximidades do km 27 da rodovia. Ele morreu ainda no local. Anna Júlia, que estava na garupa, foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada à Santa Casa de Franca.
Depois de apresentar sinais de melhora e, posteriormente, receber alta hospitalar, Anna Júlia precisou ser internada novamente. Segundo a vereadora Lindsay Cardoso, amiga da família, a jovem sofreu uma série de complicações decorrentes do acidente.
“Ela continua internada. O médico informou que ela ficou com paralisia cerebral após sofrer um AVC e um derrame, tudo em decorrência do acidente. O estado dela é gravíssimo e não há previsão de alta”, relatou.
Ainda de acordo com Lindsay, Anna Júlia não fala, não se movimenta e não consegue acompanhar as pessoas com o olhar. Ela é alimentada por sonda, permanece com um dreno na cabeça e deverá passar por mais uma cirurgia para a retirada do dispositivo. Antes disso, já havia sido submetida a mais de três procedimentos na cabeça.
A vereadora explicou que a jovem também enfrentou um quadro de pneumonia e infecção generalizada, que foi controlado, mas continua necessitando de cuidados intensivos.
Com a gravidade do quadro, mesmo estando no hospital, Anna Júlia precisa de acompanhamento 24 horas por dia. Segundo Lindsay Cardoso, a mãe permanece praticamente morando na Santa Casa para acompanhar a filha. Como a jovem necessita de assistência permanente, a família precisa contratar cuidadoras para auxiliá-la nos cuidados especializados, o que gera custos elevados.
Segundo Lindsay, a Santa Casa fornece as fraldas e pomadas de uso comum. No entanto, Anna Júlia desenvolveu alergia às fraldas utilizadas e precisou passar a usar um modelo específico, além de uma nova pomada, itens que passaram a ser custeados pela família.
As doações da campanha serão destinadas principalmente à contratação de cuidadoras, garantindo que Anna Júlia tenha acompanhamento durante 24 horas por dia, além da compra das fraldas específicas, pomadas e de outras despesas relacionadas ao tratamento.
Como ajudar
Pix (CPF): 459.293.448-25
Nome: Anna Júlia Freitas Teixeira
Instituição: Neon Pagamentos
Também é possível obter mais informações com Joelma pelo telefone (16) 99136-1358.
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