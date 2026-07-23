A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo (OAB-SP) foi acionada para acompanhar um novo caso de ameaças contra dois advogados de Franca durante o cumprimento de uma ordem judicial de imissão na posse de um posto de combustíveis. O episódio envolve a advogada Maria José Cardoso e o advogado Cairo Fernando de Melo, que relataram ofensas e ameaças durante a diligência.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelas vítimas, Maria José Cardoso teria sido alvo de ofensas verbais durante a atuação profissional. Na sequência, Cairo Fernando de Melo teria recebido a ameaça: “Se preparem, vou atrás de todos vocês”.

O registro policial informa ainda que policiais militares que acompanhavam a diligência presenciaram os fatos e orientaram os advogados a formalizarem a ocorrência.