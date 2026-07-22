A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou na segunda-feira, 20, a lista dos 54,1 mil estudantes convocados para a prova de seleção do programa de intercâmbio internacional Prontos pro Mundo. Na região de Franca, 773 alunos estão aptos para participar da avaliação, que será aplicada nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.

O exame de proficiência em língua inglesa é uma das etapas do processo seletivo para o intercâmbio de três meses em países de língua inglesa. Os estudantes convocados iniciaram a preparação ainda no 9º ano do Ensino Fundamental e, atualmente, cursam a 1ª série do Ensino Médio.

Como funciona a seleção

O processo começa com o desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). As notas obtidas na avaliação são utilizadas para definir os estudantes que ingressam no curso preparatório de inglês.