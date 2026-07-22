A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou na segunda-feira, 20, a lista dos 54,1 mil estudantes convocados para a prova de seleção do programa de intercâmbio internacional Prontos pro Mundo. Na região de Franca, 773 alunos estão aptos para participar da avaliação, que será aplicada nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.
O exame de proficiência em língua inglesa é uma das etapas do processo seletivo para o intercâmbio de três meses em países de língua inglesa. Os estudantes convocados iniciaram a preparação ainda no 9º ano do Ensino Fundamental e, atualmente, cursam a 1ª série do Ensino Médio.
Como funciona a seleção
O processo começa com o desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). As notas obtidas na avaliação são utilizadas para definir os estudantes que ingressam no curso preparatório de inglês.
Após essa etapa, os participantes são convocados para a prova de proficiência em língua inglesa. Nesta edição, 54,1 mil estudantes foram chamados para realizar o exame entre os dias 3 e 7 de agosto.
Além do desempenho na prova, a classificação final considera outros critérios estabelecidos pelo programa. Os candidatos precisam ter frequência igual ou superior a 90% no curso preparatório de inglês da Open English, presença mínima de 90% nas aulas da escola no semestre anterior, média igual ou superior a 7 em todas as disciplinas da rede estadual e bom comportamento dentro e fora da sala de aula.
No último ano, 6 alunos da região ficaram entre os 500 alunos da rede estadual selecionados para o programa de intercâmbio Prontos pro Mundo, em 2026.
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Seleção continua após a prova
A convocação para a avaliação não garante a vaga no intercâmbio. A cada semestre, 500 estudantes são selecionados para participar da viagem internacional.
O resultado da seleção dos alunos que embarcarão no primeiro semestre de 2027 será divulgado até o início de setembro. Os estudantes que permanecerem matriculados no curso preparatório e atenderem aos critérios do programa poderão participar de uma nova seleção no fim deste ano, para as vagas do segundo semestre de 2027.
Programa é totalmente gratuito
O Prontos pro Mundo oferece intercâmbio internacional sem custos para os estudantes e suas famílias. A Secretaria da Educação é responsável por toda a organização e pelo custeio de passaporte, visto, passagens aéreas, hospedagem, traslados e aulas. Durante a permanência no exterior, os participantes também recebem uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.
Até o momento, 2.000 estudantes já foram selecionados pela Seduc-SP para participar do programa.
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