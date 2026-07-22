A Justiça de Franca manteve preso Wanderson da Costa Silva, acusado de atropelar a vendedora de churros Irislene Costa de Macêdo e tentar atingir o marido dela na noite de terça-feira, 21, na região da Vila Exposição, zona norte da cidade.

Durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 22, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, determinando que o investigado permaneça detido durante o andamento das investigações e do processo criminal.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso teve origem em um desentendimento envolvendo um ponto de venda de churros. De acordo com a investigação, Wanderson acreditava que o casal havia denunciado seu estabelecimento à Prefeitura, o que teria contribuído para a perda do local onde trabalhava.

Juiz cita gravidade da ação