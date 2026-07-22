A filha do pedreiro Carlos Henrique Goulart de Araújo, de 56 anos, usou as redes sociais para se despedir do pai após a confirmação da morte dele. Na publicação, Alessandra Cristina agradeceu por tudo o que ele fez pela família e declarou que o levará "para sempre" em sua memória. Carlos Henrique morreu depois de passar mal enquanto trabalhava em uma obra, na tarde de terça-feira, 21, na avenida Hugo Betarello, na região Sul de Franca.
Despedida emocionante
A jovem compartilhou uma foto ao lado do pai e da mãe, acompanhada de um texto marcado pela emoção. Na publicação, ela agradeceu ao pai pelos ensinamentos e pelo apoio ao longo da vida.
"Você sempre será tudo na minha vida, só tenho a agradecer tudo o que você fez por mim e por nós. Eu te levarei comigo sempre aonde quer que eu vá. Prometo ser forte pela minha mãe. Infelizmente você não vai estar presente no meu aniversário e nem terá graça sem o senhor. Eu vou te amar eternamente."
A publicação recebeu diversas mensagens de solidariedade de amigos e familiares, que lamentaram a perda.
Relembre o caso
Carlos Henrique trabalhava em uma obra quando começou a passar mal enquanto estava em um andaime. Segundo informações apuradas no local, ele pediu ajuda aos colegas para descer e, já no chão, perdeu os sinais vitais.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou manobras de reanimação, mas o pedreiro não resistiu e teve a morte constatada no local.
De acordo com informações obtidas no local da ocorrência, a vítima já apresentava problemas cardíacos. As circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades.
Leia mais: "Pedreiro de 56 anos morre após passar mal em obra em Franca"
Velório e sepultamento
De acordo com o comunicado funerário divulgado pela família, o velório teve início às 6h desta quarta-feira, 22, no Memorial Nova Franca, na sala 5. O sepultamento ocorreu as 12h, no Cemitério Municipal de Restinga.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.