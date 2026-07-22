A filha do pedreiro Carlos Henrique Goulart de Araújo, de 56 anos, usou as redes sociais para se despedir do pai após a confirmação da morte dele. Na publicação, Alessandra Cristina agradeceu por tudo o que ele fez pela família e declarou que o levará "para sempre" em sua memória. Carlos Henrique morreu depois de passar mal enquanto trabalhava em uma obra, na tarde de terça-feira, 21, na avenida Hugo Betarello, na região Sul de Franca.

Despedida emocionante

A jovem compartilhou uma foto ao lado do pai e da mãe, acompanhada de um texto marcado pela emoção. Na publicação, ela agradeceu ao pai pelos ensinamentos e pelo apoio ao longo da vida.

"Você sempre será tudo na minha vida, só tenho a agradecer tudo o que você fez por mim e por nós. Eu te levarei comigo sempre aonde quer que eu vá. Prometo ser forte pela minha mãe. Infelizmente você não vai estar presente no meu aniversário e nem terá graça sem o senhor. Eu vou te amar eternamente."