Familiares, amigos e admiradores se despedem de Nicola Costa, conhecido em Franca pelo trabalho como relojoeiro e especialista em velocímetros. Ele morreu na terça-feira, 21, aos 93 anos, deixando uma trajetória marcada pelo trabalho, dedicação à família e uma forte ligação com a história da cidade.

Natural de Franca, Sr. Nicola manteve por mais de 40 anos uma oficina na avenida Major Nicácio, esquina com a rua Álvaro Abranches, na região central. O local se tornou referência para moradores de diferentes gerações que buscavam serviços de reparo em relógios, velocímetros e outros instrumentos de precisão.

Desde a adolescência, ele atuava no segmento de relojoaria, realizando consertos de carrilhões, relógios de cuco, modelos de corda e diversos equipamentos de medição. Ao longo da vida, também se especializou na manutenção de velocímetros, tacógrafos, taxímetros e balanças.

Referência em instrumentos de precisão