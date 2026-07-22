A Justiça de Franca decretou a prisão preventiva de Victor Faciroli Julio, de 23 anos, acusado de matar o entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, em março deste ano, no Residencial Palermo, na região oeste da cidade. Como ele não foi localizado para o cumprimento da ordem judicial, passou a ser considerado foragido.

A decisão atende a um pedido da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que informou à Justiça que o acusado teria passado a ameaçar familiares da vítima durante o andamento da ação penal.

Segundo o delegado Márcio Murari, responsável pela investigação, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e evitar possíveis interferências na produção de provas.