Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 21, durante a Operação Impacto realizada pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales Oliveira.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe abordou um Ford Fiesta ocupado pelo motorista e por uma criança. Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. No entanto, durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram uma bolsa atrás do banco do passageiro contendo 512 gramas de maconha, 373 gramas de crack, 64 gramas de cocaína e 100 mililitros de uma substância conhecida como "batismo", utilizada para misturar e aumentar o volume da cocaína.
Ainda de acordo com a polícia, o motorista possui antecedentes criminais por receptação.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, foram apreendidos um aparelho celular, R$ 25 em dinheiro e o veículo utilizado no transporte da droga.
A criança que estava no automóvel foi entregue à avó materna. O preso foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.
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