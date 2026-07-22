Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 21, durante a Operação Impacto realizada pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales Oliveira.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe abordou um Ford Fiesta ocupado pelo motorista e por uma criança. Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. No entanto, durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram uma bolsa atrás do banco do passageiro contendo 512 gramas de maconha, 373 gramas de crack, 64 gramas de cocaína e 100 mililitros de uma substância conhecida como "batismo", utilizada para misturar e aumentar o volume da cocaína.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista possui antecedentes criminais por receptação.