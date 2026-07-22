22 de julho de 2026
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SUSTO EM CASA

Idoso de 78 anos sofre corte grave ao partir abóbora em Franca

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Vítima foi socorrido por uma equipe do Samu
Vítima foi socorrido por uma equipe do Samu

Um idoso de 78 anos ficou ferido na manhã desta quarta-feira, 22, após sofrer um acidente doméstico em sua residência, no bairro Rezende, em Franca.

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o homem utilizava uma faca para cortar uma abóbora cabotiá quando acabou se ferindo. A lâmina atingiu uma veia do braço, provocando um corte profundo e um intenso sangramento.

Equipes do Samu prestaram os primeiros socorros no local. Após ser estabilizado, o idoso foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Até o momento desta publicação, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

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