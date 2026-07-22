Um idoso de 78 anos ficou ferido na manhã desta quarta-feira, 22, após sofrer um acidente doméstico em sua residência, no bairro Rezende, em Franca.
Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o homem utilizava uma faca para cortar uma abóbora cabotiá quando acabou se ferindo. A lâmina atingiu uma veia do braço, provocando um corte profundo e um intenso sangramento.
Equipes do Samu prestaram os primeiros socorros no local. Após ser estabilizado, o idoso foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Até o momento desta publicação, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
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