A artilharia do Campeonato de Futebol Varzeano Série C começou com três gols de Diego Henrique, do União Zona Norte, que marcou na vitória por 6 a 0 sobre o Resenha FC. A competição terá a segunda rodada neste sábado, 25, com oito partidas em quatro centros esportivos de Franca.

Os jogos serão realizados às 13h30 e às 15h30 nos campos do Santa Terezinha, Brasilândia, Noêmia e Parque Continental.

No Santa Terezinha, o Complexo dos Prédios enfrenta o Atlético Maneiro, enquanto 9 de Julho e Binário Automação também entram em campo. No Brasilândia, os confrontos serão entre Só Parceiros e Manifesto FC, além de Palermo City e Bournemouth.