A artilharia do Campeonato de Futebol Varzeano Série C começou com três gols de Diego Henrique, do União Zona Norte, que marcou na vitória por 6 a 0 sobre o Resenha FC. A competição terá a segunda rodada neste sábado, 25, com oito partidas em quatro centros esportivos de Franca.
Os jogos serão realizados às 13h30 e às 15h30 nos campos do Santa Terezinha, Brasilândia, Noêmia e Parque Continental.
No Santa Terezinha, o Complexo dos Prédios enfrenta o Atlético Maneiro, enquanto 9 de Julho e Binário Automação também entram em campo. No Brasilândia, os confrontos serão entre Só Parceiros e Manifesto FC, além de Palermo City e Bournemouth.
No Noêmia, Vila Mania FC e Complexo Moreira se enfrentam, assim como União Zona Norte e Camisa 10 FC. Já no Parque Continental, Atlético ADB encara o Grêmio São José, enquanto Nova Era joga contra o Resenha FC.
A primeira rodada foi disputada no último sábado, 18, com oito partidas e 37 gols marcados. Além da goleada do União Zona Norte, o destaque ficou para o duelo entre Manifesto FC e Atlético ADB, vencido pelo Atlético por 4 a 3.
Confira os resultados da rodada de abertura:
- Atlético Maneiro 0 x 6 One Vision
- Binário Automação 2 x 2 XV da Oeste FC
- Só Parceiros 0 x 3 Grêmio São José
- União Zona Norte 6 x 0 Resenha FC
- Manifesto FC 3 x 4 Atlético ADB
- Bournemouth 1 x 1 Santa Mônica
- Complexo Moreira 4 x 0 Éden Franca FC
- Camisa 10 FC 1 x 4 Nova Era
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.