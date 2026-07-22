22 de julho de 2026
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VARZEANO

Campeonato Varzeano Série C tem 2ª rodada neste sábado em Franca

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Segunda rodada do Varzeano Série C acontece neste sábado, com oito jogos em Franca.
Segunda rodada do Varzeano Série C acontece neste sábado, com oito jogos em Franca.

A artilharia do Campeonato de Futebol Varzeano Série C começou com três gols de Diego Henrique, do União Zona Norte, que marcou na vitória por 6 a 0 sobre o Resenha FC. A competição terá a segunda rodada neste sábado, 25, com oito partidas em quatro centros esportivos de Franca.

Os jogos serão realizados às 13h30 e às 15h30 nos campos do Santa Terezinha, Brasilândia, Noêmia e Parque Continental.

No Santa Terezinha, o Complexo dos Prédios enfrenta o Atlético Maneiro, enquanto 9 de Julho e Binário Automação também entram em campo. No Brasilândia, os confrontos serão entre Só Parceiros e Manifesto FC, além de Palermo City e Bournemouth.

No Noêmia, Vila Mania FC e Complexo Moreira se enfrentam, assim como União Zona Norte e Camisa 10 FC. Já no Parque Continental, Atlético ADB encara o Grêmio São José, enquanto Nova Era joga contra o Resenha FC.

A primeira rodada foi disputada no último sábado, 18, com oito partidas e 37 gols marcados. Além da goleada do União Zona Norte, o destaque ficou para o duelo entre Manifesto FC e Atlético ADB, vencido pelo Atlético por 4 a 3.

Confira os resultados da rodada de abertura:

  • Atlético Maneiro 0 x 6 One Vision
  • Binário Automação 2 x 2 XV da Oeste FC
  • Só Parceiros 0 x 3 Grêmio São José
  • União Zona Norte 6 x 0 Resenha FC
  • Manifesto FC 3 x 4 Atlético ADB
  • Bournemouth 1 x 1 Santa Mônica
  • Complexo Moreira 4 x 0 Éden Franca FC
  • Camisa 10 FC 1 x 4 Nova Era

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