Um pedreiro de 56 anos morreu após passar mal enquanto trabalhava em uma obra na tarde desta terça-feira, 21, na avenida Hugo Betarello, na região Sul de Franca.

Segundo informações apuradas no local, ele estava em um andaime quando começou a se sentir mal, pediu aos colegas que o ajudassem a descer e, já no chão, perdeu os sinais vitais.

Os trabalhadores acionaram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou manobras de reanimação. Apesar das tentativas, o homem não resistiu e teve a morte constatada no local.

Mal-estar durante o trabalho