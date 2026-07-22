O empresário Claudinei Sousa, fundador da rede de supermercados Big Compra, compartilhou sua experiência acumulada ao longo da trajetória no varejo durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., no podcast Arena GCN. Ao longo da conversa, ele explicou como funciona a formação de preços dentro de um supermercado, comentou erros que já causaram grandes prejuízos, falou sobre estratégias de negociação com fornecedores e deu orientações para pequenos e médios comerciantes que desejam tornar seus negócios mais rentáveis.

Segundo Claudinei, vender muito não significa, necessariamente, ganhar dinheiro. Para ele, o sucesso de um supermercado depende principalmente da gestão da operação, do controle de perdas e da forma como cada departamento é administrado.

Assista a entrevista completa de Claudinei Sousa no canal do YouTube do Portal GCN.

Vender muito não significa ganhar dinheiro