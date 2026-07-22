O pole dance transformou a vida da francana Kennia Batista. Seis anos após iniciar na modalidade, a atleta amputada se prepara para um dos maiores desafios da carreira: representar o Brasil no Pole Style Competition 2026, que será realizado entre os dias 11 e 13 de setembro, em León, no México.

Para viabilizar a viagem, Kennia iniciou uma campanha de arrecadação e uma vaquinha virtual para custear despesas como transporte, hospedagem e participação no evento - clique aqui.

O convite para disputar a competição internacional surgiu após um vídeo publicado pela atleta nas redes sociais ganhar grande repercussão. O conteúdo chegou a um dos organizadores do campeonato, que a convidou para competir na categoria destinada a pessoas com deficiência.