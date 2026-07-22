A Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários, mantenedora da Creche Escola Irene da Cunha, abriu processo seletivo para contratação de profissionais da área da Educação em Franca. Segundo o comunicado publicado no Diário Oficial do Município, estão disponíveis vagas para os cargos de educadora e apoio pedagógico, ambos com jornada de 44 horas semanais.
A remuneração oferecida é de R$ 2.889,11, acrescida de R$ 208,78 de vale-alimentação, convênio médico (Vidas Reais) e refeição fornecida na própria unidade.
Para concorrer a qualquer uma das vagas, é obrigatório possuir licenciatura completa em pedagogia. O edital ressalta que estudantes de pedagogia e candidatos com a licenciatura ainda em curso não poderão participar da seleção.
Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail crecheirenedacunha@gmail.com. A creche está localizada na região sul de Franca, no Jardim Santa Bárbara.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3725-9181 e (16) 99124-5712.
Creche Santa Rita
Já a Creche Santa Rita está com inscrições abertas para um processo seletivo destinado à contratação de auxiliar de pedagogia. Para participar da seleção, os candidatos devem estar cursando pedagogia. A instituição oferece salário de R$ 2.007, além dos benefícios de vale alimentação e vale refeição.
De acordo com o edital, o processo seletivo não possui caráter de concurso público. A seleção será conduzida pela própria instituição, observando os princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
Os interessados devem encaminhar currículo até o dia 7 de agosto para o e-mail ccisantarita@gmail.com ou realizar a entrega presencial na sede da creche, localizada na rua Francisca Ranux Elias, 3.361, no Jardim Ângela Rosa.
A Creche Santa Rita não informou o número de vagas disponíveis nem a data prevista para as próximas etapas do processo seletivo.
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