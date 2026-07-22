A Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários, mantenedora da Creche Escola Irene da Cunha, abriu processo seletivo para contratação de profissionais da área da Educação em Franca. Segundo o comunicado publicado no Diário Oficial do Município, estão disponíveis vagas para os cargos de educadora e apoio pedagógico, ambos com jornada de 44 horas semanais.

A remuneração oferecida é de R$ 2.889,11, acrescida de R$ 208,78 de vale-alimentação, convênio médico (Vidas Reais) e refeição fornecida na própria unidade.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, é obrigatório possuir licenciatura completa em pedagogia. O edital ressalta que estudantes de pedagogia e candidatos com a licenciatura ainda em curso não poderão participar da seleção.