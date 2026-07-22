Franca conquistou o título por equipes na ginástica artística durante a 68° edição dos Jogos Regionais, disputados em Barretos. A equipe feminina Sub-13 terminou a competição como campeã regional e a equipe masculina Sub-16 garantiu o vice-campeonato. Os atletas também conquistaram diversas medalhas nas disputas individuais.
Na classificação por equipes, Franca somou 129 pontos, superando Matão, que terminou com 127,05, e Ribeirão Preto, com 123,90.
Nas disputas individuais, os resultados foram:
Equipe feminina
- Sophia Lopes Nogueira: 1º lugar nas paralelas, no solo e no individual geral; 3º lugar no salto e na trave;
- Sophia Silva Barbosa: 2º lugar nas paralelas e no individual geral; 3º lugar no solo;
- Laura Barbosa de Morais: 2º lugar no salto; 3º lugar no individual geral.
Equipe masculina
- Théo Lucas: 1º lugar no cavalo; 2º lugar nas argolas, paralelas e no individual geral; 3º lugar no solo;
- Antônio Peixoto: 2º lugar no cavalo; 3º lugar no salto e nas paralelas;
- Arthur Lorenzo: 2º lugar nas argolas e no salto; 3º lugar na barra fixa.
Preparação
As equipes foram comandadas pelas técnicas Rita de Cássia Albano e Kaelyn Carrijo Almeida, responsáveis pela equipe feminina, e pelos técnicos José Milton Moreira e Ana Laura Ferreira, que estiveram à frente da equipe masculina. Os professores Edson Casarotto e José Osmar Filho também contribuíram na preparação dos atletas e auxiliaram nos treinamentos ao longo da temporada.
O projeto de iniciação esportiva em ginástica artística da Secretaria de Esporte e Cultura da Prefeitura de Franca atende cerca de 1.200 crianças nos ginásios do Champagnat e do Jardim Cambuí.
A iniciativa oferece atividades voltadas à prática esportiva e à formação de atletas. Segundo a Prefeitura, o projeto também tem revelado talentos que representam Franca em competições.
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