Franca conquistou o título por equipes na ginástica artística durante a 68° edição dos Jogos Regionais, disputados em Barretos. A equipe feminina Sub-13 terminou a competição como campeã regional e a equipe masculina Sub-16 garantiu o vice-campeonato. Os atletas também conquistaram diversas medalhas nas disputas individuais.

Na classificação por equipes, Franca somou 129 pontos, superando Matão, que terminou com 127,05, e Ribeirão Preto, com 123,90.

Nas disputas individuais, os resultados foram: