Após concluir o inquérito sobre o sequestro da família de Maria Isabel Oliveira do Prado, de 21 anos, acusada de mandar matar o pai Milton de Souza do Prado, de 44 anos, e, depois, assassinar os executadores Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, 22, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca indiciou sete pessoas por participação no crime - um homem, preso quando o cativeiro foi estourado, e mais seis mulheres.

Para a Polícia Civil, o grupo atuou de forma organizada na invasão da residência, na privação da liberdade das vítimas e nas ameaças feitas durante o cárcere.

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