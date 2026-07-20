O desaparecimento de Maria Isabel Oliveira do Prado, de 21 anos, é hoje uma das principais incógnitas da investigação que revelou uma sequência de crimes violentos em Franca e na região. Em pouco mais de três semanas, o caso passou de um homicídio aparentemente isolado para um enredo que envolve três mortes, corpos ocultados em Minas Gerais, um carro incendiado, sequestro, cárcere privado e uma mulher foragida apontada como líder de uma organização criminosa.

O primeiro crime ocorreu em 15 de junho, quando o caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos, foi assassinado na zona rural de Franca. Dias depois, a própria filha da vítima, Maria Isabel, confessou à Polícia Civil que havia encomendado um "corretivo" contra o pai após anos de agressões dentro de casa.

No entendimento de Maria Isabel, segundo a investigação, os executores contratados (Rafael e Guilherme) extrapolaram o plano original. Ao questionar um dos rapazes logo após o ocorrido, Maria Isabel ouviu como resposta que ele já tinha "feito o serviço", momento em que descobriu que o pai estava morto.