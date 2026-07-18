Uma grande quantidade de medicamentos de uso controlado e de manuseio exclusivo de profissionais da saúde foi apreendida pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 17, no Jardim Guanabara, em Franca. Os produtos estavam dentro de um carro.

Equipes da Força Tática patrulhavam o bairro quando suspeitaram da atitude de uma mulher que, ao perceber a aproximação da viatura, mudou de direção e deixou o local rapidamente.

Durante as diligências, os policiais encontraram um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades. Após consulta, foi constatado que o veículo pertencia ao cunhado da mulher. Como o carro estava destravado, foi realizada uma vistoria, sendo localizadas duas caixas de papelão com diversos medicamentos.