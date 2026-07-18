Uma grande quantidade de medicamentos de uso controlado e de manuseio exclusivo de profissionais da saúde foi apreendida pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 17, no Jardim Guanabara, em Franca. Os produtos estavam dentro de um carro.
Equipes da Força Tática patrulhavam o bairro quando suspeitaram da atitude de uma mulher que, ao perceber a aproximação da viatura, mudou de direção e deixou o local rapidamente.
Durante as diligências, os policiais encontraram um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades. Após consulta, foi constatado que o veículo pertencia ao cunhado da mulher. Como o carro estava destravado, foi realizada uma vistoria, sendo localizadas duas caixas de papelão com diversos medicamentos.
Entre os produtos apreendidos havia remédios de uso controlado e medicamentos de uso exclusivo de profissionais da área da saúde, cuja posse e comercialização são regulamentadas por legislação específica.
A mulher foi localizada e informou que havia recebido os medicamentos de uma conhecida. No entanto, já na CPJ (Central de Polícia Judiciária), essa pessoa apresentou outra versão, afirmando que os produtos haviam sido entregues por um cliente.
Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia. O caso foi registrado na CPJ e será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar a origem dos medicamentos e as circunstâncias em que eles estavam sendo transportados.
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