Uma motocicleta Honda CB 300F, ano 2023, foi roubada em frente a uma academia, na rua Arias de Almeida, no Jardim Guanabara, em Franca. Após o crime, o proprietário recorreu às redes sociais para divulgar imagens do veículo e pedir a ajuda da população na tentativa de localizá-lo.
A moto furtada é uma Honda CB 300F vermelha, de placa GKE1H45. O veículo estava estacionado em frente à academia quando foi levado.
Na tentativa de ampliar as chances de recuperação da motocicleta, o dono compartilhou fotos do veículo e disponibilizou um telefone para o recebimento de informações que possam contribuir com as buscas.
Quem souber do paradeiro da moto ou tiver qualquer informação que possa auxiliar na localização pode entrar em contato pelo telefone (16) 99374-7622 ou diretamente com a Polícia pelo 190.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que a motocicleta é levada, dois indivíduos chegam em uma moto, um deles desce e furta a CB 300F. As imagens irão ajudar a polícia a identificar os autores do crime.
A orientação é para que qualquer informação seja comunicada imediatamente ao proprietário e às autoridades policiais, a fim de auxiliar nas investigações e na recuperação do veículo.
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