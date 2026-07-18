Uma motocicleta Honda CB 300F, ano 2023, foi roubada em frente a uma academia, na rua Arias de Almeida, no Jardim Guanabara, em Franca. Após o crime, o proprietário recorreu às redes sociais para divulgar imagens do veículo e pedir a ajuda da população na tentativa de localizá-lo.

A moto furtada é uma Honda CB 300F vermelha, de placa GKE1H45. O veículo estava estacionado em frente à academia quando foi levado.

Na tentativa de ampliar as chances de recuperação da motocicleta, o dono compartilhou fotos do veículo e disponibilizou um telefone para o recebimento de informações que possam contribuir com as buscas.