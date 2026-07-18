Veja o obituário deste sábado, 18, em Franca:
Nome: Decio Carlos de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Rita Freitas de Almeida
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: Não informada
Nome: Maria de Fátima Silva Rodrigues
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: José Aparecido Mantovani
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Lázaro Manoel de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Municipal de Capetinga
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Euripedes Luis Noel
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: João Mendes Rosa
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.