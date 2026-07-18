18 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 18, em Franca:

Nome: Decio Carlos de Oliveira 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Rita Freitas de Almeida 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: Não informada 

Nome: Maria de Fátima Silva Rodrigues 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: José Aparecido Mantovani 
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Lázaro Manoel de Oliveira 
Idade: Não informada 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Municipal de Capetinga 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Euripedes Luis Noel
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: João Mendes Rosa 
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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