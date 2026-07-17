17 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VEJA

Motociclista empina moto, perde o controle e casal fica ferido

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Moto e casal caídos no chão após acidente em Franca
Moto e casal caídos no chão após acidente em Franca

Um casal ficou ferido no fim da tarde desta sexta-feira, 17, após cair da motocicleta em que estava na rua Carlos de Vilhena, na Vila Chico Júlio, em Franca. O acidente ocorreu depois que o condutor tentou empinar a moto, perdeu o controle da direção e invadiu a calçada.

Corpo do texto

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram o motociclista realizando a manobra praticamente em frente à Paróquia São Benedito.

Poucos instantes depois, ele perdeu o controle da motocicleta, subiu na calçada e por pouco não atingiu um poste. Na sequência, o condutor e a passageira foram arremessados ao solo.

Atendimento

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro às vítimas.

O casal de namorados foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, em Franca, com ferimentos leves.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários