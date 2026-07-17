Um casal ficou ferido no fim da tarde desta sexta-feira, 17, após cair da motocicleta em que estava na rua Carlos de Vilhena, na Vila Chico Júlio, em Franca. O acidente ocorreu depois que o condutor tentou empinar a moto, perdeu o controle da direção e invadiu a calçada.
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Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram o motociclista realizando a manobra praticamente em frente à Paróquia São Benedito.
Poucos instantes depois, ele perdeu o controle da motocicleta, subiu na calçada e por pouco não atingiu um poste. Na sequência, o condutor e a passageira foram arremessados ao solo.
Atendimento
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro às vítimas.
O casal de namorados foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, em Franca, com ferimentos leves.
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