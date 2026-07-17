A Campanha do Agasalho do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) segue recebendo doações de roupas, cobertores e calçados em Franca até o dia 31 de julho. Até o momento, aproximadamente 8,5 mil peças foram arrecadadas e destinadas, em sua maior parte, às entidades assistenciais cadastradas na Secretaria de Ação Social, parceira da iniciativa.

A campanha tem como tema neste ano “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita” e busca mobilizar a população para a doação de itens que possam atender pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

Segundo o Fussol, as peças recebidas passam por triagem antes de serem encaminhadas às instituições. O órgão reforça que roupas, cobertores e calçados devem estar em boas condições de uso para que possam ser reutilizados pelos beneficiados.

Doações podem ser entregues em 65 pontos