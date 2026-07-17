A Campanha do Agasalho do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) segue recebendo doações de roupas, cobertores e calçados em Franca até o dia 31 de julho. Até o momento, aproximadamente 8,5 mil peças foram arrecadadas e destinadas, em sua maior parte, às entidades assistenciais cadastradas na Secretaria de Ação Social, parceira da iniciativa.
A campanha tem como tema neste ano “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita” e busca mobilizar a população para a doação de itens que possam atender pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.
Segundo o Fussol, as peças recebidas passam por triagem antes de serem encaminhadas às instituições. O órgão reforça que roupas, cobertores e calçados devem estar em boas condições de uso para que possam ser reutilizados pelos beneficiados.
Doações podem ser entregues em 65 pontos
Quem ainda não realizou a doação pode procurar um dos 65 postos de arrecadação espalhados pela cidade. Os pontos incluem escolas municipais, supermercados, farmácias, clínicas odontológicas e unidades da Polícia Militar.
O Fussol destaca que podem ser doados cobertores, roupas de inverno, agasalhos e calçados, desde que estejam limpos e em condições adequadas para uso.
Campanha busca ampliar rede de solidariedade
A escolha do tema da campanha, segundo o Fundo Social, foi pensada para sensibilizar moradores sobre a importância da solidariedade durante o inverno.
Confira alguns dos postos de arrecadação:
Região Central
- Savegnago Loja 11 – Rua Saldanha Marinho, 2151
- Loja Chokdoce – Rua Voluntários da Franca, 1311
- Funerária Tedesco – Rua Dr. Julio Cardoso, 1928
Região Sul
- Rizatti – Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões, 5200
- Lopes Loja 1 – Rua Marco Aurélio de Luca, 2021 – Parque Progresso
- EMEB Frei Germano de Annecy – Rua Fued Zacarias Cury, 1230 – Parque Progresso
- Savegnago Loja 50 – Avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, 1911 – Parque do Castelo
- Polícia Militar – 15º Batalhão
Região Norte
- EMEB Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha – Rua Ana Aguilar, 1601 – Nova Franca
- EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento (CAIC) – Rua José Gianesella, 581 – City Petrópolis
- ChokDoce Leporace – Avenida Dr. Abrahão Brickman, 1311 – Leporace III
- Batalhão da Polícia Militar – ao lado do Parque Fernando Costa
Região Leste
- EMEB Profª. Emília de Paula Tarantelli – Rua Prudente de Morais, 450 – Cidade Nova
- ChokDoce Cidade Nova
- Savegnago Loja 14 – Avenida Brasil, 1281 – Vila Aparecida
- Batalhão da Polícia Militar – em frente à Rodoviária
Região Oeste
- FATEC Dr. Thomaz Novelino – Rua Irênio Greco, 4580 – Vila Imperador
- Supermercado Lopes Loja 2 – Rua Major Moura Matos, 639 – Vila Rezende
- Savegnago Loja 32 – Avenida Nelson Nogueira, 2211 – Jardim Pulicano
- Drogafarma Filial 09 – Avenida Santos Dumont, 1240 – São Joaquim
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