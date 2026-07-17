17 de julho de 2026
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Franca realiza Passeio Ciclístico Rural de 15 km neste domingo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Edição passada do Passeio Ciclístico Rural
Edição passada do Passeio Ciclístico Rural

Franca realiza neste domingo, 19, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural – Trilha Estrada Velha de Batatais, com percurso de 15 quilômetros. A concentração dos participantes será às 7 horas, no estacionamento do Aeroporto Estadual “Tenente Lund Presotto”, com largada prevista para as 7h15.

O trajeto seguirá pela rodovia Rio Negro e Solimões até o km 15, com retorno pelo mesmo caminho até o aeroporto. O evento é promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, e é aberto à participação de toda a população.

Organização orienta preparo para o percurso

A orientação aos ciclistas é que tenham bom condicionamento físico para realizar o trajeto e utilizem equipamentos adequados durante a atividade.

Entre os itens recomendados estão roupas e calçados apropriados, capacete, luvas, protetor solar e garrafinha de água para garantir a hidratação ao longo do percurso.

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