Franca realiza neste domingo, 19, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural – Trilha Estrada Velha de Batatais, com percurso de 15 quilômetros. A concentração dos participantes será às 7 horas, no estacionamento do Aeroporto Estadual “Tenente Lund Presotto”, com largada prevista para as 7h15.

O trajeto seguirá pela rodovia Rio Negro e Solimões até o km 15, com retorno pelo mesmo caminho até o aeroporto. O evento é promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, e é aberto à participação de toda a população.

Organização orienta preparo para o percurso

A orientação aos ciclistas é que tenham bom condicionamento físico para realizar o trajeto e utilizem equipamentos adequados durante a atividade.