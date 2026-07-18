Há casos policiais que parecem seguir uma linha reta. Outros, porém, avançam por caminhos paralelos, acumulam personagens, cruzam cidades e deixam perguntas sem resposta a cada novo capítulo.

É o que ocorre atualmente em duas investigações conduzidas pelas Polícias Civis de São Paulo e Minas Gerais. De um lado, a apuração sobre a morte do caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos, em Franca. Do outro, o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, morador de Pedregulho. Entre os dois casos, há estradas rurais, cidades na divisa dos estados, prisões, corpos encontrados e pessoas que seguem desaparecidas.

As investigações caminham por trilhas distintas, mas têm exigido atuação de policiais paulistas e mineiros em um cenário que se estende de Franca a Sacramento, passando por Pedregulho, Rifaina e propriedades rurais espalhadas pela região.

A filha desaparecida e os três mortos