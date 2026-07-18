Há casos policiais que parecem seguir uma linha reta. Outros, porém, avançam por caminhos paralelos, acumulam personagens, cruzam cidades e deixam perguntas sem resposta a cada novo capítulo.
É o que ocorre atualmente em duas investigações conduzidas pelas Polícias Civis de São Paulo e Minas Gerais. De um lado, a apuração sobre a morte do caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos, em Franca. Do outro, o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, morador de Pedregulho. Entre os dois casos, há estradas rurais, cidades na divisa dos estados, prisões, corpos encontrados e pessoas que seguem desaparecidas.
As investigações caminham por trilhas distintas, mas têm exigido atuação de policiais paulistas e mineiros em um cenário que se estende de Franca a Sacramento, passando por Pedregulho, Rifaina e propriedades rurais espalhadas pela região.
A filha desaparecida e os três mortos
O primeiro caso ganhou repercussão após a morte do caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos.
A principal suspeita apontada pela Polícia Civil é a própria filha da vítima, Maria Isabel Oliveira Prado, de 21 anos.
Segundo a investigação, ela teria contratado Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, para executar o pai.
O crime contra Milton ocorreu em 15 de junho, em um sítio localizado nos fundos do Jardim Zanetti, na zona sul de Franca.
Com o avanço das apurações, Rafael e Guilherme também desapareceram.
Dias depois, os dois jovens foram encontrados mortos.
A Polícia Civil abriu uma nova frente de investigação em 13 de julho, após o carro utilizado por Maria Isabel ser localizado completamente queimado em uma propriedade rural entre Franca e Ibiraci, em Minas Gerais.
Antes disso, segundo a polícia, Maria Isabel teria ido até Sacramento, no dia 29 de junho, onde os corpos de Rafael e Guilherme teriam sido ocultados com a ajuda de um tio, irmão de Milton Prado.
O homem foi preso em 10 de julho após indicar aos investigadores o local onde os corpos estavam enterrados. Os cadáveres já se encontravam em estado de decomposição.
Desde então, Maria Isabel desapareceu.
Não há informações oficiais sobre seu paradeiro.
O cárcere e as peças que faltam
Em meio às buscas e diligências, outro episódio chamou a atenção dos investigadores.
No dia 7 de julho, a Polícia Civil libertou a mãe de Maria Isabel, uma irmã de 14 anos e um bebê de apenas 15 dias que estavam em uma casa no Jardim Aeroporto, na zona sul de Franca.
Um homem foi preso durante a operação.
A investigação prossegue para esclarecer a participação de outras pessoas tanto no sequestro quanto nos homicídios que compõem o caso.
Enquanto algumas peças surgem, outras continuam ausentes.
O desaparecimento no parque
O segundo caso começa em Pedregulho.
No dia 21 de junho, Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, saiu de bicicleta de casa e informou que iria até a Cachoeira Cascata Grande, localizada no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
Depois disso, não foi mais visto.
O Corpo de Bombeiros de Franca mobilizou drones, cães farejadores, equipes em solo e o helicóptero Águia para tentar localizá-lo.
As buscas se concentraram na mata e nas áreas próximas à cachoeira durante a primeira semana após o desaparecimento.
Nenhuma pista foi encontrada.
A investigação passou a ser conduzida pela DIG de Franca.
O carro alugado e os irmãos presos
O caso ganhou novos contornos em 8 de julho.
Naquela data, dois irmãos de Tiago passaram a ser investigados em uma apuração conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais relacionada a furtos em propriedades rurais.
Segundo a investigação, um veículo alugado em nome de Tiago teria sido utilizado nos crimes praticados na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
Carlos Gomes Pereira, irmão do desaparecido, foi preso suspeito de envolvimento em furto e receptação de produtos agrícolas.
Cinco dias depois, em 13 de julho, Cassiano Gomes Pereira, outro irmão de Tiago, também foi preso ao lado de outros dois homens.
Eles são investigados pela suspeita de participação na aquisição de 60 sacas de milho furtadas.
Duas investigações, muitas perguntas
Em Franca, a DIG procura uma mulher apontada como mandante da morte do próprio pai e investiga uma sequência de homicídios que terminou com três pessoas mortas.
Em Pedregulho, investigadores da DIG de Franca tentam descobrir o que aconteceu com um jovem desaparecido desde junho, enquanto a polícia de Minas Gerais apura crimes rurais que envolvem familiares dele.
Entre uma investigação e outra estão estradas de terra, propriedades rurais, cidades da divisa, prisões e personagens que surgem em momentos diferentes das apurações.
A DIG de Franca e a Polícia Civil de Minas Gerais continuam trabalhando para esclarecer cada um dos casos.
Por enquanto, permanecem sem resposta perguntas fundamentais: onde está Maria Isabel Oliveira Prado? O que aconteceu com Tiago Gomes Pereira? E quais fatos ainda não vieram à tona nas investigações que atravessam a fronteira entre São Paulo e Minas Gerais?
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.