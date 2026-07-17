A fachada do Sesc Franca, localizado na avenida Alonso y Alonso, será transformada em palco para o espetáculo Correnteza nos dias 5 e 6 de agosto, às 20h. Com entrada gratuita, a montagem combina dança vertical, técnica de rapel, videomapping e poesia para criar uma experiência cênica em que os artistas se apresentam na parede do edifício, em uma coreografia inspirada no fluxo contínuo das águas.
Dança fora do palco tradicional
Com concepção e direção de Kiko Rieser e coreografia assinada por Lauanda Varone e Paula Spinelli, o espetáculo propõe uma nova relação entre artistas, arquitetura e público. Em vez do palco convencional, a fachada do prédio se torna o espaço da performance, alterando a perspectiva do espectador.
Após estrear no Sesc Pompeia, "Correnteza" iniciou circulação por unidades do Sesc, passando por Taubaté e Ribeirão Preto. Depois de Franca, seguirá para São Carlos e Diadema.
O elenco é formado pelos artistas verticais Dora Cestari, Gabriela Bagno, Julia Foti, Lauanda Varone, Paola Higa, Paula Spinelli e Rodolfo Ruscheinsky.
Fluxos da natureza e da vida urbana
Segundo o diretor e idealizador Kiko Rieser, a proposta é provocar uma mudança na percepção do público.
"Correnteza nasce do desejo de fazer o espectador perder o chão — literalmente. Quando o palco é uma parede, tudo o que você conhece sobre dança precisa ser revisitado."
Além da dança vertical e da técnica do rapel, o espetáculo reúne videomapping, arquitetura urbana, dramaturgia e poesia em uma linguagem híbrida.
Entrada gratuita
As apresentações têm classificação livre, duração de 30 minutos e não exigem retirada antecipada de ingressos.
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