A fachada do Sesc Franca, localizado na avenida Alonso y Alonso, será transformada em palco para o espetáculo Correnteza nos dias 5 e 6 de agosto, às 20h. Com entrada gratuita, a montagem combina dança vertical, técnica de rapel, videomapping e poesia para criar uma experiência cênica em que os artistas se apresentam na parede do edifício, em uma coreografia inspirada no fluxo contínuo das águas.

Dança fora do palco tradicional

Com concepção e direção de Kiko Rieser e coreografia assinada por Lauanda Varone e Paula Spinelli, o espetáculo propõe uma nova relação entre artistas, arquitetura e público. Em vez do palco convencional, a fachada do prédio se torna o espaço da performance, alterando a perspectiva do espectador.

Após estrear no Sesc Pompeia, "Correnteza" iniciou circulação por unidades do Sesc, passando por Taubaté e Ribeirão Preto. Depois de Franca, seguirá para São Carlos e Diadema.