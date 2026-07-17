17 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Motorista perde controle e bate em árvore após colisão em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ford Ka após bater em árvore em Franca
Ford Ka após bater em árvore em Franca

Uma motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore após um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira, 17, na avenida Wilson Sábio de Melo, no Jardim Santa Helena, zona oeste de Franca. A batida envolveu dois veículos e, apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

Segundo testemunhas, a condutora de um Ford Ka saía do bairro Santa Helena e, ao acessar a avenida, teria avançado a sinalização de parada obrigatória, atingindo outro veículo, uma Fiat Toro que seguia pela via preferencial.

Com a força do impacto, a motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central da avenida e bateu contra uma árvore.

Os dois veículos sofreram danos significativos em decorrência da colisão. Apesar da violência do impacto, não houve registro de feridos.

A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e registrar o boletim de ocorrência.

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