Uma motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore após um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira, 17, na avenida Wilson Sábio de Melo, no Jardim Santa Helena, zona oeste de Franca. A batida envolveu dois veículos e, apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

Segundo testemunhas, a condutora de um Ford Ka saía do bairro Santa Helena e, ao acessar a avenida, teria avançado a sinalização de parada obrigatória, atingindo outro veículo, uma Fiat Toro que seguia pela via preferencial.

Com a força do impacto, a motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central da avenida e bateu contra uma árvore.