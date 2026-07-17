A proprietária do imóvel localizado na rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca, onde a família de Maria Isabel teria sido mantida em cárcere privado, procurou a Polícia Civil nesta sexta-feira, 17, para prestar esclarecimentos. Ela afirma que desconhecia o uso da residência para a prática do crime e disse ter tomado conhecimento do caso apenas por meio das reportagens divulgadas nas redes sociais.

Segundo a mulher, há cerca de 20 dias deixou a casa e passou a morar temporariamente com a mãe por motivos de saúde. Desde então, o imóvel permaneceu sem sua presença.

Ela contou que foi até a delegacia com a intenção de prestar depoimento, mas afirma ter sido informada de que, naquele momento, não havia necessidade de ouvi-la.