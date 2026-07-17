Uma cuidadora de 38 anos é investigada pela Polícia Civil de Franca por suspeita de envolvimento em furtos em uma casa de repouso no bairro São Vicente. O caso foi registrado nesta sexta-feira, 17, após o responsável pela instituição, um enfermeiro de 45 anos, procurar a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para denunciar o desaparecimento de dinheiro e diversos objetos pertencentes a funcionários e idosos.

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários passaram a reclamar do desaparecimento de valores em dinheiro guardados em bolsas. A direção da instituição também constatou o sumiço de roupas de idosos, cobertas, lençóis, uma máquina de barbear e um celular pertencente a uma residente.

“O primeiro caso que chamou nossa atenção foi o desaparecimento do celular de uma idosa. Depois que verificamos as imagens das câmeras, passamos a identificar outros possíveis furtos dentro da instituição”, afirmou o enfermeiro responsável pela casa de repouso.

Imagens embasaram a denúncia