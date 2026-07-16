16 de julho de 2026
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ACIDENTE

Mulher é atropelada por motocicleta na avenida Brasil, em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 17
Acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 17

Uma mulher de aproximadamente 60 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na manhã desta quinta-feira, 16, no cruzamento da avenida Brasil com a rua Fortaleza, no Jardim Brasilândia, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, a vítima atravessava a avenida quando foi atingida por uma motocicleta que seguia pela avenida Brasil. Com o impacto, ela foi arremessada ao chão, bateu a cabeça e sofreu um sangramento na região do nariz.

Antes da chegada das equipes de resgate, a mulher foi socorrida por familiares. O motociclista  também deixou o local por meios próprios em busca de atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem para qual unidade hospitalar eles foram encaminhados.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Os policiais trabalham na identificação e qualificação dos envolvidos, além de apurar as circunstâncias do acidente.

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