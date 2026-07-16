Uma mulher de aproximadamente 60 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na manhã desta quinta-feira, 16, no cruzamento da avenida Brasil com a rua Fortaleza, no Jardim Brasilândia, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, a vítima atravessava a avenida quando foi atingida por uma motocicleta que seguia pela avenida Brasil. Com o impacto, ela foi arremessada ao chão, bateu a cabeça e sofreu um sangramento na região do nariz.

Antes da chegada das equipes de resgate, a mulher foi socorrida por familiares. O motociclista também deixou o local por meios próprios em busca de atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem para qual unidade hospitalar eles foram encaminhados.