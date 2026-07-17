17 de julho de 2026
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CASO MONIQUE

Vídeo mostra jovem bebendo antes de acidente fatal em Franca

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Imagem no centro mostra Miguel Nalini (e) bebendo, antes de acidente que matou Monique Ramos (d)
Imagem no centro mostra Miguel Nalini (e) bebendo, antes de acidente que matou Monique Ramos (d)

Um vídeo divulgado nessa quinta-feira, 16, acrescentou um novo elemento à investigação do acidente que matou Monique Silvestre Ramos, de 15 anos, na madrugada de 23 de março, na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.

As imagens mostram Miguel Teodoro Nalini, de 19 anos, levando à boca uma garrafa semelhante à de vodca adquirida por ele em uma loja de conveniência horas antes do acidente. A compra da bebida já fazia parte do inquérito e havia sido registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Miguel pilotava a moto, levando a namorada na garupa, quando aconteceu o acidente.

O novo vídeo passou a integrar as discussões sobre o caso e poderá ser analisado pela Polícia Civil no decorrer das investigações.

Imagens contradizem depoimento

Durante depoimento à Polícia Civil, Miguel afirmou que não ingeriu bebida alcoólica antes do acidente.

Segundo sua versão, ele apenas comprou uma garrafa de vodca, mas a bebida seria destinada a amigos e não teria sido consumida por ele.

As imagens divulgadas agora, no entanto, mostram o jovem levando uma garrafa semelhante à boca, fato que poderá ser confrontado com os demais elementos reunidos no inquérito.

"Se ele tivesse um pingo de respeito pela família da Monique e por ela, teria falado a verdade, porque no vídeo é claro ele virando a garrafa de vodca na boca", afirmou Milena Ramos, irmã da adolescente.

A família aguarda a conclusão das investigações e cobra responsabilização pelo acidente.

Piloto alega falha mecânica

Em seu depoimento, Miguel também declarou que o guidão da motocicleta travou segundos antes da queda, provocando a perda de controle do veículo.

De acordo com a versão apresentada por ele, o acidente teria sido causado por uma falha mecânica.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão e apura se houve consumo de bebida alcoólica pelo condutor antes do acidente.

Inquérito aguarda laudos periciais

Outro ponto apurado é o fato de o jovem conduzir a motocicleta sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

As novas imagens deverão ser confrontadas com depoimentos, laudos periciais e demais provas reunidas durante a investigação.

A Polícia Civil ainda aguarda a conclusão dos exames periciais que deverão esclarecer as causas do acidente e subsidiar eventual responsabilização criminal do condutor.

Procurada pela reportagem, a defesa de Miguel Teodoro Nalini informou que não irá se manifestar sobre o vídeo.

O acidente

Monique Silvestre Ramos, de 15 anos, morreu após um acidente de motocicleta ocorrido na madrugada de 23 de março, na avenida Ismael Alonso y Alonso, uma das principais vias de Franca. Desde então, a Polícia Civil conduz um inquérito para apurar as causas da colisão e eventual responsabilidade do condutor.

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