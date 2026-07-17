Um vídeo divulgado nessa quinta-feira, 16, acrescentou um novo elemento à investigação do acidente que matou Monique Silvestre Ramos, de 15 anos, na madrugada de 23 de março, na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.

As imagens mostram Miguel Teodoro Nalini, de 19 anos, levando à boca uma garrafa semelhante à de vodca adquirida por ele em uma loja de conveniência horas antes do acidente. A compra da bebida já fazia parte do inquérito e havia sido registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Miguel pilotava a moto, levando a namorada na garupa, quando aconteceu o acidente.