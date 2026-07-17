Um vídeo divulgado nessa quinta-feira, 16, acrescentou um novo elemento à investigação do acidente que matou Monique Silvestre Ramos, de 15 anos, na madrugada de 23 de março, na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.
As imagens mostram Miguel Teodoro Nalini, de 19 anos, levando à boca uma garrafa semelhante à de vodca adquirida por ele em uma loja de conveniência horas antes do acidente. A compra da bebida já fazia parte do inquérito e havia sido registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.
Miguel pilotava a moto, levando a namorada na garupa, quando aconteceu o acidente.
O novo vídeo passou a integrar as discussões sobre o caso e poderá ser analisado pela Polícia Civil no decorrer das investigações.
Imagens contradizem depoimento
Durante depoimento à Polícia Civil, Miguel afirmou que não ingeriu bebida alcoólica antes do acidente.
Segundo sua versão, ele apenas comprou uma garrafa de vodca, mas a bebida seria destinada a amigos e não teria sido consumida por ele.
As imagens divulgadas agora, no entanto, mostram o jovem levando uma garrafa semelhante à boca, fato que poderá ser confrontado com os demais elementos reunidos no inquérito.
"Se ele tivesse um pingo de respeito pela família da Monique e por ela, teria falado a verdade, porque no vídeo é claro ele virando a garrafa de vodca na boca", afirmou Milena Ramos, irmã da adolescente.
A família aguarda a conclusão das investigações e cobra responsabilização pelo acidente.
Piloto alega falha mecânica
Em seu depoimento, Miguel também declarou que o guidão da motocicleta travou segundos antes da queda, provocando a perda de controle do veículo.
De acordo com a versão apresentada por ele, o acidente teria sido causado por uma falha mecânica.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão e apura se houve consumo de bebida alcoólica pelo condutor antes do acidente.
Inquérito aguarda laudos periciais
Outro ponto apurado é o fato de o jovem conduzir a motocicleta sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
As novas imagens deverão ser confrontadas com depoimentos, laudos periciais e demais provas reunidas durante a investigação.
A Polícia Civil ainda aguarda a conclusão dos exames periciais que deverão esclarecer as causas do acidente e subsidiar eventual responsabilização criminal do condutor.
Procurada pela reportagem, a defesa de Miguel Teodoro Nalini informou que não irá se manifestar sobre o vídeo.
O acidente
Monique Silvestre Ramos, de 15 anos, morreu após um acidente de motocicleta ocorrido na madrugada de 23 de março, na avenida Ismael Alonso y Alonso, uma das principais vias de Franca. Desde então, a Polícia Civil conduz um inquérito para apurar as causas da colisão e eventual responsabilidade do condutor.
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