Estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual têm uma nova oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com 2.595 vagas abertas, sendo 63 destinadas à região de Franca. As bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária semanal.
O estágio tem duração inicial de seis meses, com jornada de aproximadamente quatro horas por dia, permitindo que os alunos conciliem a experiência profissional com os estudos. Durante esse período, a bolsa é custeada pela Seduc-SP e, quando necessário, o vale-transporte é fornecido pela empresa parceira.
Ao término dos seis meses, a empresa poderá optar pela prorrogação do estágio ou pela efetivação do estudante, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.
Como participar
Os interessados devem realizar a inscrição no portal do programa. Após o cadastro, basta acessar a vitrine de vagas e buscar as oportunidades disponíveis de acordo com o curso em que estão matriculados.
O processo de inscrição inclui:
- Acessar o portal Beem;
- Clicar em "Sou estudante e quero saber mais";
- Selecionar "Inscreva-se";
- Caso ainda não tenha cadastro, clicar em "Vamos lá";
- Informar CPF, data de nascimento e RA;
- Preencher os dados pessoais, como e-mail, telefone e CEP;
- Finalizar o cadastro e acessar a plataforma com o CPF ou o código enviado por e-mail;
- Consultar e candidatar-se às vagas compatíveis com o curso.
Estudantes menores de idade também podem participar, desde que o cadastro seja realizado com os dados dos pais ou responsáveis.
Quem pode se inscrever
Podem participar estudantes que:
- Tenham 16 anos completos na data de admissão;
- Estejam matriculados na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
- Possuam frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção;
- Tenham realizado o Provão Paulista Seriado no ano anterior.
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