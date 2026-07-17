Estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual têm uma nova oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com 2.595 vagas abertas, sendo 63 destinadas à região de Franca. As bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária semanal.

O estágio tem duração inicial de seis meses, com jornada de aproximadamente quatro horas por dia, permitindo que os alunos conciliem a experiência profissional com os estudos. Durante esse período, a bolsa é custeada pela Seduc-SP e, quando necessário, o vale-transporte é fornecido pela empresa parceira.

Ao término dos seis meses, a empresa poderá optar pela prorrogação do estágio ou pela efetivação do estudante, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Como participar