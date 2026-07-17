17 de julho de 2026
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Franca tem 63 vagas de estágio com bolsas de até R$ 883,66

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Governo de SP
63 vagas de estágio são destinadas à região de Franca
63 vagas de estágio são destinadas à região de Franca

Estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual têm uma nova oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com 2.595 vagas abertas, sendo 63 destinadas à região de Franca. As bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária semanal.

O estágio tem duração inicial de seis meses, com jornada de aproximadamente quatro horas por dia, permitindo que os alunos conciliem a experiência profissional com os estudos. Durante esse período, a bolsa é custeada pela Seduc-SP e, quando necessário, o vale-transporte é fornecido pela empresa parceira.

Ao término dos seis meses, a empresa poderá optar pela prorrogação do estágio ou pela efetivação do estudante, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Como participar

Os interessados devem realizar a inscrição no portal do programa. Após o cadastro, basta acessar a vitrine de vagas e buscar as oportunidades disponíveis de acordo com o curso em que estão matriculados.

O processo de inscrição inclui:

  • Acessar o portal Beem;
  • Clicar em "Sou estudante e quero saber mais";
  • Selecionar "Inscreva-se";
  • Caso ainda não tenha cadastro, clicar em "Vamos lá";
  • Informar CPF, data de nascimento e RA;
  • Preencher os dados pessoais, como e-mail, telefone e CEP;
  • Finalizar o cadastro e acessar a plataforma com o CPF ou o código enviado por e-mail;
  • Consultar e candidatar-se às vagas compatíveis com o curso.

Estudantes menores de idade também podem participar, desde que o cadastro seja realizado com os dados dos pais ou responsáveis.

Quem pode se inscrever

Podem participar estudantes que:

  • Tenham 16 anos completos na data de admissão;
  • Estejam matriculados na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
  • Possuam frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção;
  • Tenham realizado o Provão Paulista Seriado no ano anterior.

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